Če si ciničen, je ves svet strupen

»Zavedam se, da je v marsikaterih okoljih obisk kulturne prireditve obravnavan kot nekakšen luksuz ali privilegij, nekateri tudi menijo, da je dosegljiv zgolj tistim, ki so intelektualno superior­ni. S takšnimi predsodki nočem imeti opravka. Sama prihajam iz revne družine, vendar obravnavam dostop do kulturnih vsebin kot univerzalno dobrino za vsakogar,« je dejala filozofinja­ in umetnostna zgodovinarka Chus Martínez, tokratna umetniška vodja ljubljanskega grafičnega bienala.