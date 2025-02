Ko umetniki nastavijo MOL ogledalo

Galerija

Prednovoletno turistično izkušnjo v Ljubljani je nenadejano soustvarjal tudi svetlobni napis Housing crisis (Stanovanjska kriza) kolektiva Kvadratni meter na Mesarskem mostu. Kaj so si mislili turisti ob bregovih Ljubljanice in na ladjicah, ki so pričakovali neproblematično turistično izkušnjo, ni znano. FOTO: MG+MSUM