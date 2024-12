Projekt za skupnost kot ognjišče

V nadaljevanju preberite:

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) so razkrili koncept 36. Grafičnega bienala Ljubljana prihodnje leto. Razstava, ki jo bo kot umetniška vodja kurirala kustosinja, predavateljica in raziskovalka Chus Martínez, bo imela naslov Orakelj v smislu »antičnega poimenovanja kraja, kjer se srečamo s prihodnostjo«. Po besedah kuratorke »se razstava – tako kot orakelj – zanaša na skupek vprašanj, ki jih postavijo umet­niki, in na voljo do povezovanja ter motiviranja vseh obiskovalcev.