Drama človeških strasti in hrepenenj

V nadaljevanju preberite:

»Po dveh letih izrednih razmer, ki so svoj pečat pustile tudi v svetu umetnosti, priprave na bienale potekajo nemoteno. Zadnji dogovori z avtorjem so v teku, kolegi so poskrbeli za ustrezno predstavitev Slovenije in veselim se odziva svetovne javnosti,« je poudaril komisar slovenske predstavitev na Beneškem bienalu Aleš Vaupotič. Po besedah kustosa Roberta Simoniška pa Marko Jakše kot slikar v zavračanju digitalnega dokazuje, da je zdaj še vedno, če ne celo še bolj, najpomembnejši in najpristnejši prav osebni stik, brez posrednika.