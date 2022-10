Edina logična poteza je bila zapreti galerijo za javnost

V nadaljevanju preberite:

Vrata Pilonove galerije, značilnega modro-rumenega objekta v Ajdovščini s primatom prve slovenske monografske muzejsko-razstavne galerije, osnovane na avtorjevi zapuščini, so v torek v pričakovanju zvokov gradbenih strojev zaprli za javnost. Vzrok je celostna prenova obeh objektov galerije in sosednje Rustjeve hiše. Po besedah direktorice Tine Ponebšek bodo vrata galerije zapahnjena do začetka prihodnjega poletja, ko jo bodo znova ­odprli, a sprva le delno.

Dotlej bodo program preselili na teren in internet, njihov fond pa bo shranjen v ljubljanski Narodni galeriji. Prenova je najprej zajela Rustjevo hišo, v kateri naj bi dobili prostore za širšo postavitev stalne zbirke in depoje. Tamkajšnji posegi so že razkrili arheološko dragocenost iz časa starorimske Castre: dobro ohranjen hipokavst, sistem talnega ogrevanja nekdanjih term.

Po pričakovanju bi lahko prenova na območju nekdanje domačije Vena Pilona, kjer so ustanovili galerijo leta 1973, razkrila še starorimsko peč, kar je zanimivo, saj je bil Pilon iz pekarske družine. Njegov oče Dominik je na mestu današnje galerije odprl pekarno.