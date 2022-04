Galerija v umetniški četrti kot socialni eksperiment

Prostore galerije AQ je prejšnji mesec prevzela v petletno uprav­ljanje Gimnazija Celje Center (GCC). V gimnaziji, v kateri od leta 2004 poteka tudi umetniški program likovne smeri, so napovedali, da bodo galerijo v celoti­ vodili dijaki. Kljub temu bo galerija, ki je v zadnjih letih dobila prepoznavnost in gostila razstave, koncerte, literarne večere ter druge kulturne dogodke, ostala odprta za vse obiskovalce. V kontekstu medgeneracijskega dialoga bo nekakšen socialni eksperiment, so pojasnili v GCC.

Galerijo AQ bodo najmanj prihodnjih pet let vodili dijaki Gimnazije Celje Center. FOTO: GCC

Umetniška četrt v starem mestnem jedru Celja z ateljeji deluje od leta 2004. Devet let pozneje je kot projekt ustvarjalcev umetniške četrti nastala galerija AQ. Več let jo je uspešno vodil fotograf in umetnik Robert Hutinski, ki pa je, kot je dejal ravnatelj GCC Gregor Deleja, hotel galerijo predati nekomu, ki bi razmišljal drugače, širše in bi nadaljeval tradicijo povezovanja, ki jo je Hutinski ustvaril v preteklih letih. Ko je občina objavila poziv za vse prostore v umetniški četrti, se je za galerijski prostor prijavila tudi GCC. »Občina je prepoznala, da v prostor ne vstopa le en umetnik in en umet­niški kolektiv, ampak generacija oziroma generacije mladih. Nekateri so na umetniški poti, drugi so predvsem zvedavi, in ta umetniška izkušnja je lahko za njihovo prihodnost neprecenljiva,« je dejal Deleja.

Razstava Sobivanje je delo umetnice Tine Konec in dijakov likovne gimnazije. Dijaki so z umetnico raziskovali v mediju risbe. FOTO: GCC

Galerijo bodo vodili dijaki. Česa podobnega v slovenskem šolstvu ni, a s tem bodo dijaki dobili vrsto kompetenc, je poudaril Deleja. »Mentorske vloge bodo tu v klasični antični maniri, pomoč pride le, če se zanjo prosi. Podajamo se v neznane vode.« Profesorica risanja in slikanja na GCC ter mentorica umetniških projektov Andreja Džakušič je spomnila, da galerija AQ ni bila le galerija, ampak tudi prostor srečevanja, druženja in živega kulturnega dogajanja v mestu. Dodala je, da bi bila zdaj galerija lahko odskočna deska za mlade umetnike, ne le likovne, bo pa način dela, ki je še neznanka, tudi za mentorje izziv: »Gre za vznikanje idej dijakov, mi smo le spodbujevalci, skušamo pomagati in spraviti ideje v življenje na način skupnostne umetnosti. Gre tudi za socialni eksperiment. Vsekakor upamo na prepletanje med generacijami, različnimi področji, sodelovanje med srednjimi šolami.«

Prva razstava

Dijakinja drugega letnika Glorija Paš je dejala, da se mladi veselijo, da so dobili prostor za ustvarjanje in druženje. Napovedala je, da bodo v galeriji večinoma resnično ideje mladih, prve sestanke, kaj vse bodo pripravili, so že imeli. Hkrati se s tem ustvarja možnost za nekaj večjega, je dodal Deleja. »To bo precej zanimiv eksperiment, ali se lahko vrne klubska scena, ki je bila nekoč v Celju močna. Ali bo ta generacija to naredila in ali bo znala mrežiti tudi prihodnje generacije.«

Za razstavo Sobivanje so dijaki z umetnico Tino Konec raziskovali risbo, in sicer so risali z grafitnimi svinčniki na črn papir, pri čemer so morali biti pozorni na ujemanje svojega izdelka z izdelki sošolcev. Pri drugi nalogi so risali s črnimi pisali na več pavs papirjev, ki so jih nato prekrili in šele s tem dobili zaključeno celoto. FOTO: GCC

V galeriji je na ogled prvi, pilotni projekt, razstava Sobivanje, ki jo je na umetniških delavnicah z dijaki drugega letnika pripravila nekdanja dijakinja likovne gimnazije GCC in danes uveljavljena umetnica Tina Konec. Naslednjo razstavo bodo odprli 5. maja. Gre za 18. zaključno razstavo letne produkcije umetniške gimnazije. Tokrat bo na štirih lokacijah: v Osrednji knjižnici Celje, Galeriji sodobne umetnosti, Likovnem salonu in galeriji AQ, kjer bosta na ogled instalaciji, ki so ju ustvarili dijaki prvega letnika z vizualno umetnico Ivo Tratnik in umetniškim tandemom AnKo.