Grand prix v Piranu za poklon Janu Matejku

Slikar Cveto Vidovič iz Sežane je dobitnik nagrade grand prix 59. mednarodnega slikarskega Ex-tempora v Piranu. Večkratni udeleženec piranskega Ex-tempora je nagrado prejel za sliko Suztuk Pieknych im Jana Matejki kot poklon poljskemu slikarju Janu Matejku iz Krakova, ki je živel in deloval v 19. stoletju. Delo je slikovna transpozicija človeške minljivosti, je zapisala mednarodna žirija, ki ji je predsedoval profesor za sodobno umetnost z beneške Univerze Ca' Foscari Matteo Bertelé.

Nagrada sežanskemu slikarju Cvetu Vidoviču (v sredini), na levi predsednik mednarodne žirije Matteo Bertelé, na desni direktorica Obalnih galerij Piran Mara Ambrožič Verderber. Foto Jadran Rusjan

Nagrajeno delo v sliki pripoveduje o človekovi minljivosti, ugotavlja žirija, v kateri sta dela ocenjevala tudi hrvaška vizualna umetnica Dragana Sapanjoš iz Novigrada in akademski slikar Gani Llalloshi iz Lucije. »Slikar je pokazal veliko tehničnega znanja. Stroga kompozicija, ki jo zaznamuje resnost subjekta, razkriva skrb vzbujajočo hladnost, ki pušča gledalcu prostor za interpretacijo kraja, aseptičnega, v skoraj monokromatskem okolju. Dvoumnost teme se ponovi v naslovu, ki v poljščini razkriva, da gre za poklon Janu Matejku,« so zapisali v obrazložitvi odločitve o grand prixu.

Tudi tokrat se je na piransko množično osemdnevno slikarsko manifestacijo, ki jo pripravljajo Obalne galerije Piran, prijavilo kar 238 avtorjev, ki so potem oddali 177 del. Vedno jih oddajo nekaj manj, bodisi s svojimi izdelki avtorji niso zadovoljni bodisi iz kakega drugega razloga.

Med oddanimi deli je žirija v ožji izbor izbrala 67 slik. Med temi je podelila 18 odkupnih in drugih nagrad, nagrajena dela pa predstavila v Mestni galeriji Piran. Preostalih 49 slik pa razstavila v Leseni dvorani skladišča soli Monfort v Portorožu.

Razstava nagrajenih del

Poleg glavne nagrade sta v javnosti poželi veliko pozornosti še nagrada za mlade ustvarjalce do 35 let, ki jo je tokrat dobil študent Akademije likovnih umetnosti in oblikovanja Lev Ambrož Okorn iz Ljubljane za akril na platnu Polni sunkt. »Vsebina slike se razkriva kot sodoben portret novih generacij, ujetih pri zdaj že starodavni dejavnosti. S polno paro nam nakazuje, kako hiter je naš vsakdan v mirovanju. Delo je sveže in razkriva umetnikovo mladost,« je utemeljila izbiro žirija. Z nagrado si je mladi avtor pridobil možnost samostojne razstave v piranski galeriji Hermana Pečariča prihodnje leto.

Študent ALUO Lev Ambrož Okorn prejel nagrado mladi Ex-tempora Piran za Polni sunkt. Foto Boris Šuligoj

Nagrado Tartini 2024 pa je italijanska skupnost iz Pirana podelila ljubljanskemu akademskemu slikarju Aleksandru Brezlanu za delo Elite. »Slika se predstavlja kot kritika ideje o sreči, ki bi jo morali zasledovati za vsako ceno. Je strašen portret novih pošasti današnje družbe, povzet po besedah današnjih pesnikov, ki oblikujejo naš novi svet.«

238 avtorjev se je prijavilo na 59. mednarodni slikarski Ex-tempore v Piranu, na koncu so oddali 177 del

V Mestni galeriji Piran so poleg letos nagrajenih del pripravili tudi razstavo vseh nagrajenih del z grand prix in z nagradami mladih avtorjev v zadnjih desetih letih, katere kuratorka je Janja Kralj. Razstava nagrajenih del zadnjega desetletja je nekakšna generalka za podobno razstavo, ki jo bodo prihodnje leto pripravili s pregledom nagrajenih del vse od leta 1966, ko bodo Obalne galerije slavile 60. izvedbo prve takšne razstave v tedanji Jugoslaviji z imenom Ex-tempore.