Interpretacija – in upodobitev – sanj

Salvador Dalí, eden od najpomembnejših umetnikov nadrealizma, se je 25. aprila 1937 prijavil v dunajskem hotelu Krantz-Ambassador. Spoznati je hotel Sig­munda Freuda, ga prepričati o svoji »paranoično-kritični metodi« ter si prislužiti priznanje ­svojega idola.



Stella Rollig, umetniška vodja muzeja, je dejala, da razstave predvsem »pripovedujejo zgodbe – in ta govori o posameznikih, ki sta izrazito vplivala na intelektualno krajino 20. stoletja. Gre za zgodbo o predanosti, zavrnitvi in navdihu. Dalíjevo navdušenje nad Sigmundom Freudom je bilo gonilna sila njegove ustvarjalnosti – in Obsesija umetnikova dela prva predstavlja v tem kontekstu.«