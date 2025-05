Je konzumerizem še sprejemljivo zatočišče?

V nadaljevanju preberite:

Umetniško vodenje programa drugo leto zapored prevzema kuratorska ekipa ETC., ki pripravlja tudi istoimensko revijo. Kot je poudarila, tako četrta številka revije kot tudi tokratna edicija Ljubljana Art Weekenda raziskuje »načine razumevanja udobja in varnosti ter kako ju razumemo v kontekstu predstav o družini, ljubezni, prijateljstva in skupnosti. Na področju intime in skupnosti nas zanimajo raznovrstni načini oblikovanja sorodstva, tako v bioloških kot izbranih družinah«.