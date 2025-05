(OCENA) Queer, režija Luca Guadagnino

V nadaljevanju preberite:

Queer (Italija, ZDA, 2024, 135 min., pretočna platforma Mubi in junija za zamudnike v Kinodvoru) je hipnotičen film, boleč, čuten, seksi, spolzek, tak, ki si ga je najbolje ogledati na razbeljen poletni večer, s kozarcem mezcala, že malce izpitim. Je film, ki te naseli, lepljivo in gosto, a to gre pripisati predvsem Danielu Craigu, ki je kot alter ego Williama S. Burroughsa briljanten, ter prvemu delu filma, v katerem se razmahne začetek odnosa med nekoliko starejšim Williamom Leejem (Craig) in nekoliko mlajšim Eugenom Allertonom (Drew Starkey).