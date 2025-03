Umetnost je pot vase, kipi pa markacije na njej

V nadaljevanju preberite:

Kipar Jiři Bezlaj v panorami sodobnega slovenskega kiparstva že dolgo zaseda položaj tistega, ki ga najbolj povezujemo z delom v kamnu. Posveča se mu že skoraj pol stoletja, pojmuje pa ga kot resnoben material, ki ne dopušča šaljivosti.

Z razstavo v Bežigrajski galeriji 1 je presekal to prakso. Na ogled je njegov cikel V ravnotežjih, sestavljen iz ženskih aktov v različnih položajih, ustvarjenih v lahkem kaširanem papirju.

Ko kiparja pred pogovorom nekaj časa čakaš pred galerijo ob ljubljanski Dunajski cesti, kmalu zaznaš, da njegovi akti, predstavljeni v dokaj akrobatskem lovljenju ravnotežja ali gibanju, učinkovito kradejo poglede mimoidočih.

Od njega kmalu zatem izveš, da je razstavo poskušal postaviti tako, da bi ustvaril vedro vzdušje in da bi prišla čim bolj do izraza igrivost položajev. Umetnost pojmuje kot pot vase, pravi, kipe, ki jih ustvari, pa kot markacije na tej poti. Tokratne so za poznavalce njegovega dela gotovo presenetljive.