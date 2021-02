Kakor pogled na odprto rano

V nadaljevanju preberite:



- V Galeriji Škuc v Ljubljani je do 19. februarja na ogled samostojna razstava Tadeja Vaukmana (1984), ki pod naslovom Vendar ne kažite tega mojemu otroku združuje fotografijo, video in kolaž ter raziskuje mejo med zasebnim in javnim.



- »Tadej Vaukman ostaja zvest brutalni estetiki tudi v novejših delih, v katerih se odvrača od nekritičnega dokumentiranja svojega bližnjega kroga ljudi in lastnega vsakdana. Premik v raziskovanje lastne intime, tako osebnih pomislekov kot fantazij, nakazuje proces individuacije, ki se skozi vizualno povednost izraža predvsem z avtoportreti in lastnoročnimi zapisi na iz knjig iztrganih straneh,« je ob razstavi zapisala kuratorka Kristina Ferk.



- Kljub izraziti intimnosti in samonanašalnosti so dela Tadeja Vaukmana inherentno politična in družbenokritična, ob tem pa tudi – morda nepričakovano – lahkotna, humorna in izrazito sproščena.