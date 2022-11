Kdo je boljši – Leonardo ali Michelangelo, Tizian ali Rubens?

V nadaljevanju preberite:

Idoli in rivali je razstava, na kateri spremna besedila na stenah muzeja niso nič manj zanimiva kot slike, kipi, medalje, vaze in drugi eksponati. Zanimivost postavitve je tudi ta, da lahko gledalci s kodo, ki jo prejmejo na vstopnici, na spletni strani galerije in posebnih napravah, umeščenih v razstavni prostor, glasujejo za dela, ki so jim bila najbolj všeč. Ali je individualni okus sodobnega občinstva podoben starejšim strokovnim ocenam posameznih del, bo pokazala statistična analiza po zaprtju razstave (javnost vabijo k sodelovanju tudi na družbenih omrežjih).