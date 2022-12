Kdo koga vodi na povodcu

V nadaljevanju preberite:

Ko so pred šestimi desetletji ustanovili Muzej moderne umetnosti na Dunaju (takrat pod drugim imenom in na drugi lokaciji), je imel v inventarju le 90 umetnin. Zdaj jih je približno 10.000, od tega 500 z živalsko tematiko. Ob vhodu na razstavo opazimo ogromnega modrega plišastega pajka, nedaleč stran sliko, na površini katere je nagačena ptica v živih barvah, potem deli Bambi in Batmobile, nekaj prostora zavzame odlitek okostja prazgodovinskega dinozavra, vidimo skrinjo z golobjimi iztrebki, sliko medveda, grafiko mačke, skulpturo grifona ...