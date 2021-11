Korak k preglednejšemu likovnemu trgu

V nadaljevanju preberite:

Trg umetniških del je pri nas skromno reguliran. O številu uradnih in neuradnih transakcij ter letnem izkupičku prodajnih galerij, medmrežne podaje in prodaje po zasebnih kanalih je mogoče zgolj ugibati. Po besedah Damjana Kosca, direktorja galerije Sloart, letni promet uradno znaša od milijona do poldrugega milijona evrov, vendar so to le splošne ocene, zelo verjetno je to le desetina realnega ­letnega iztržka. Uvedba regulative ter vsaj temeljnega registra podatkov je zato nujna. Z neodvisno zasebno agencijo Artindex so se po Koščevih besedah lotili vzpostavitve platforme, ki ponuja pregled, primerjavo in analizo prodajnih cen slovenskih likovnih umetnikov, ki naj bi pomembno vplivala na to, da bi do leta 2025 vzpostavili urejen in mednarodno primerljiv likovni trg.