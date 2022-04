Mleko sanj s simbiozo, naklonjenostjo in sestrstvom

V nadaljevanju preberite:

Historiografija, zgrajena na simbiozi, naklonjenosti in sestrstvu. To je moto Cecilie Alemani, letošnje umetniške direktorice Beneškega bienala. Je to zgolj sanjska in utopična vizija, skladna z letošnjimi programski izhodišči, ki imajo skupni naslov Mleko sanj? Morda, pa vendar se zdi letošnji bienale presenetljivo afirmativen, družbenokritične lamentacije, ki so do zdaj prevladovale, so nadomestile vitalne reinterpretacije preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Izraz historiografija se zdi umesten, saj označuje specifičen način revidiranja zgodovine, ki je bila do zdaj praviloma predstavljena izrazito pristransko in subjektivno. V tem procesu upoštevanja različnih dejavnikov pri vzpostavitvi celovite in objektivne historične podobe sta kultura in umetnost izredno pomembni orodji, saj se izmikata klasičnemu zgodovinskemu narativu ter vzpostavljata drugačne paradigme.