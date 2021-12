Najboljše, kar ponuja slovenska ilustracija

V nadaljevanju preberite:

»Ob prihajajočih praznikih se je lepo spomniti, da so ilustracije krasno darilo, ki se v raznolikih barvah, oblikah in formatih poda številnim priložnostim, v domove prinašajo cele svetove, z nakupom pa pomembno podpiramo domačo ustvarjalnost,« so zapisali organizatorji sejma, ki tako na spletu (v obliki začasne spletne trgovine) kot v živo poleg ilustracij vrhunskih ustvarjalcev starejših in mlajših generacij prinaša nabor ilustriranih knjig domačih avtoric in avtorjev.