Nešeteto podob zadržane globalne ikone

»Zelo prijazno od vas, da ste naslikali moj portret. Uživala sem, ko sem vas opazovala, kako mešate barve na paleti.« Takšen je bil komentar kraljice Elizabete II., ko ji je slikar Lucian Freud prinesel na dvor njen portret, ki je bil vse prej kot standarden, številni so ga označili za travestijo in parado slabega okusa. Vendar je bila kraljica, kot vedno, v svojem slogu vljudna in zadržana, kar ji je vse življenje omogočalo, da je bila hkrati ikona in enigma.