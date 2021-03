Neznosna krhkost bivanja

V nadaljevanju preberite:



- Ana Kavčnik (1992) v svoja dela vpleta tudi »zdaj neoperativno intervencijsko opremo, ki je pripomogla k opravljanju dela interventnih služb in doživela nemalo grozot«.



- Njena dela opozarjajo »na nesmiselnost sodobne potrošniške družbe, nepomembnost materialnih dobrin in neizogibno minljivost življenja«.



- Med svoje vplive Kavčnik uvršča tudi kolumbijsko umetnico Doris Salcedo, katere »skulpture in instalacije delujejo kot nekakšna politična, zgodovinska in spominska arheologija«.