Novo ime, nov program, polemike ostajajo

V zadnjih letih so bili številni evropski in ameriški muzeji deležni očitkov, da imajo v svojih depojih umetnine in predmete umetne obrti, ki so v zbirke prišli s kolonialnimi osvajanji, za zahteve držav po vrnitvi pa ostajajo gluhi. Verjetno se bodo polemične razprave razvnele tudi ob odprtju rimskega muzeja Italo-africano, ki naj bi predstavil italijansko-afriške odnose v preteklih stoletjih.