Novomeški 2. bienale likovne vizije Etike(te) posvečen smehu

Bienale je pripravilo Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, na njem sodeluje 55 umetnikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Poljske in Makedonije. Razstave bodo na ogled do 26. septembra.



Društvo likovnih umetnikov Dolenjske po treh izpeljanih mednarodnih projektih nadaljuje organizacijo in izvedbo niza tematskih razstav sodobne likovne umetnosti. Tema letošnjega 2. Mednarodnega bienala Likovne vizije Etike(te) je smeh, je za STA povedala članica organizacijskega odbora Nataša Mirtič.



Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je leta 2019 pripravilo razstavo na temo strahu oziroma abstraktnega čustvenega stanja, ki je pogosto tematizirano v likovni umetnosti.



Letos se je pripravljalni odbor zaradi zahtevnih razmer, ki jih prinaša pandemija, odločil za temo smeha, ki morda na prvi pogled deluje sproščujoče, a hkrati v sebi skriva mnoge pasti. Zaradi plitvega učinka namreč lahko prehitro zdrsne v banalno, trivialno - morda celo absurdno, nekomu smešno, drugemu z nekoliko drugačnimi pogledi pa popolnoma bizarno, je pojasnila Nataša Mirtič.



Strokovna žirija bo ob odprtju bienala podelila veliko nagrado oziroma grand prix 2. Mednarodnega bienala likovne vizije Etike(te) - Smeh 2021 in nagrado za najboljše delo mladega avtorja.



Društvo likovnih umetnikov Dolenjske je razstave pripravilo v novomeških razstaviščih Jakčev dom, galerija Simulaker, Knjižnica Mirana Jarca in v Galeriji Kocka oziroma Kulturnem centru Janeza Trdine.



Na bienalu sodelujejo slikarji, grafiki, fotografi in kiparji Eva Aasad, Igor Banfi, Katja Bogataj, Matija Brumen, Brut Carniollus, Hamo Čavrk, Boštjan Drinovec, Vesna Drnovšek, Črtomir Frelih, Milena Gregorčič, Marco Henkenjohann, Svetlana Jakimovska Rodić, Lado Jakša, Paulina Jazvić, Anže Jurkovšek, Barbara Jurkovšek, Jurij Kalan, Lojze Kalinšek, Janez Kardelj, Boštjan Kavčič, Mateja Kavčič, Dušan Kirbiš in Paola Korošec.



Med udeleženci so še Nina Koželj, Vladimir Leben, Michael Lohmann, Izar Lunaček, Ivica Malčić, Mirko Malle, Marijan Mirt, Nataša Mirtič, Rok Mohar, Tina Mohorović, Jasmina Nedanovski, Zdzislaw Pacholski, Boštjan Plesničar, Iris Pokovec, Luka Popič, Arjan Pregl, Boštjan Pucelj, Jur Samec, Dietmar Schmale, Andreja Schwenner, Suzana Senica, Mojca Smerdu, Berthold Socha, Teo Spiller, Zora Stančič, Brane Širca, Luka Širok, Tanja Špenko, Klavdij Tutta, Uroš Weinberger, Joni Zakonjšek in Ana Zavadlav.

