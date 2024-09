Ocenjujemo:: Koordinate/Die Koordinaten (Zmago Lenárdič)

V nadaljevanju preberite:

V Lenárdičevih delih je vedno prisotna izjemno pomembna vloga besed, ki so zapisane v dela sama ali pa so zgolj naslovi tisti, ki delom podeljujejo dodatni »verbalni kolorit« (M. Duchamp). Tako je na razstavi mogoče izpostaviti ali orisati predvsem dva sklopa del, večinoma črno-bele slike iz koterma, kjer je beseda integralni del slike, in nekakšne asemblaže, ki vključujejo neonske napise, katerih učinek spominja na nenavadne relikvije poznega kapitalizma, s katerimi Lenárdič ilustrira vlogo posameznika v sodobnem svetu spektakla in potrošništva.