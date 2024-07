Ocenjujemo: Popolna tenzija

V nadaljevanju preberite:

Tematika vojne je že glede na dogajanje v jugovzhodnem delu Evrope v bližnji preteklosti ter drugod po svetu v našem času zelo aktualna in zavezuje k tehtnemu razmisleku, ohranjanju spomina in dejstev ter seveda umetniški refleksiji. Prav refleksija ali zrcaljenje in njegove estetske možnosti pa so v jedru razstave Šejle Kamerić (Cukrarna, kustosinja Galit Eilat), ki je z naslovom Popolna tenzija usmerjena k ustvarjanju presežka ali trenutka refleksije v opazovanju podob, njihovih zrcaljenj in transformacij. Gre za doslej najobsežnejšo razstavo te umetnice v Sloveniji, ki svojstveno razkriva in analizira prepletenost in vpetost vojne in z njo povezanih grozot v vsakdanje življenje v naši dobi.