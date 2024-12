Srh enoumja ali lepota povezanosti?

V nadaljevanju preberite:

Razstava, ki bo na ogled do 19. januarja, omogoča, da »sredi decembra ponudimo eskapizem, pobeg na karibske plaže, v akvamarin rajskih obal, kjer pa kmalu začnemo čutiti nekakšen unheimlich odpor do razmer in okoliščin, ki sodobnemu človeku omogočajo tropski paradiž sredi zime, in to za neverjetno akcijsko ceno. Komu to koristi in na čigav račun?« pravi kurator Jure Kirbiš.