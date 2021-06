Odmik od odtujenosti in cinizma

V nadaljevanju preberite:



Če se boste te dni sprehodili­ mimo Cankarjevega doma, bo s fasade na vas zrl Opazovalec Eme Kobal (1997), ki bo v okviru Svet­obne gverile nad mestom mežikal do 19. junija. Vizualna umet­nica Ema Kobal (1997) se je lani v galeriji DobraVaga prvič predstavila s samostojno razstavo in čeprav prihaja iz glasbene družine, se v zadnjih letih posveča predvsem ilustraciji in grafiki. »Stremim k razumljivosti in nemistificiranosti, navdihuje me delo z rokami, izumljanje novih načinov uporabe obstoječih principov,« dodaja umetnica.