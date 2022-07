Ona? Ona pa že ne

V nadaljevanju preberite:

Razstava, ki je nastala v sodelovanju z muzejem Folkwang iz Essna in črpa zlasti iz zbirk Helen Frankenthaler Foundation iz New Yorka, je prvi monografski prikaz njenega dela v Avstriji in eden od redkih prikazov v nemškem ter širšem evropskem prostoru nasploh. Razstavljenih je 74 del na papirju in izbor desetih platen iz posameznih faz umetničine kariere, ki zajemajo obdobje od štiridesetih let prejšnjega stoletja do začetka novega milenija.