Potrebujemo nove zgodbe in nove mite

V nadaljevanju preberite:

Umeščen je v zapuščene hale nekdanje Mariborske tekstilne tovarne (MTT) v Melju, ki je bila zgrajena v 30. letih prejšnjega stoletja in je del prvega industrijskega območja Maribora, še pred desetletjem pa je bila v teh prostorih množica tekstilnih delavk. Zastavljen je izjemno širokopotezno, gre za reprezentančno zasedbo tridesetih domačih in tujih umetnikov, kar polovica projektov je bila ustvarjenih prav za ta trienale oziroma prav z mislijo na gabarite in atmosfero tovarniških hal v Melju. Alessandro Vincentelli, umetniški vodja in kustos osmega trienala EKO 8, je trienale naslovil Pismo za prihodnost.