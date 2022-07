Rane preteklosti, rane današnjosti

V nadaljevanju preberite:

»Če je bila documenta leta 1955 ustanovljena, da bi zacelila rane, ki jih je prizadejala vojna, zakaj se ne bi documenta 15 osredotočila na današnje rane, zlasti tiste, ki izvirajo iz kolonializma, kapitalizma ali patriarhalnih struktur, ter jih soočila s principi, ki temeljijo na part­nerstvu in omogočajo ljudem drugačen pogled na svet,« sta za revijo frieze komentirala člana kuratorskega kolektiva ruangrupa Farid Rakun in Ade Darmawan.

Od januarja so na ruangrupo leteli očitki o antisemitizmu, o povezavi nekaterih članov kolektiva z gibanjem BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), ki nasprotuje izraelski politiki do Palestine. Antisemitski sentiment naj bi vsebovalo tudi več del, uvrščenih na razstavo, med njimi Guernica Gaza palestinskega kolektiva Question of Funding, a se ob to dolgo zares ni obregnil nihče. Generalna direktorica documente Sabine Schormann je dejala, da bi bilo pregledovanje del pred začetkom razstave omejevanje umetniške svobode.