Kako je na Rembrandta, mojstra drame, vplivala gledališka produkcija

Tako rekoč vsi vsebinski in formalni vidiki Rembrandtovega opusa so bili do zdaj detajlno analizirani, še vedno pa se najdejo konteksti, v katere ga je mogoče umestiti. V Muzeju­ Rembrandtova hiša v Amsterdamu so odprli razstavo Režija: Rembrandt,­ s katero analizirajo, kako je ta slikar in grafik »režiral« svoje sakralne in posvet­ne prizore in kako je v tem smislu nanj vplivala produkcija zgodnjega nizozemskega gledališča.