Savdska Arabija se naposled odpira sodobni umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Sodobna umetnost v Savdski Arabiji še pred kratkim ne samo da ni igrala posebne vloge, temveč je bila podvržena tudi ostremu normativizmu in restrikcijam. Projekt Vizija 2030 in odpiranje svetu sta prinesla velike spremembe, med katere sodi tudi organizacija bienala sodobne umetnosti in bienala islamske umetnosti, ki bo v naslednji izdaji postregel z nekaterimi presenečenji. Največje je nedvomno sodelovanje z Vatikanom oziroma Vatikansko apostolsko knjižnico. Savdska Arabija je menda edina država na svetu, v kateri ni krščanske cerkve, prav tako je prepovedana ­Biblija.