Splet pomemben, vendar šteje predvsem ogled v živo

S solidnim številom obiskovalcev, ponekod so jih ob kulturnem prazniku našteli celo tretjino več kot v enakem obdobju lani, se lahko pohvalijo v ponovno odprtih muzejih in galerijah. Izpad organiziranih skupin, šolarjev in tujih turistov še vedno kroji število obiskovalcev. Za muzeje in galerije v manjših mestih je prepoved prehajanja občinskih meja velik udarec. Po mnenju nekaterih brez dodatnih sredstev in promocije obiskovalcev še dolgo ne bo toliko kot pred epidemijo.