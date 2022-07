Trk materije in metafizike

V nadaljevanju preberite:

Dunajska Albertina, ki hrani eno najpomembnejših zbirk grafične umetnosti na svetu, le redko prireja razstave kiparjev. Prejšnja je bila pred desetimi leti. Zdaj, v primeru Tonyja Cragga, njegovo razstavo so odprli 7. julija, sta imela direktor in kustosinja Albertine odličen »izgovor«, zakaj sta v hiši umetnin na papirju organizirala razstavo umetnika, ki ga poznamo predvsem kot kiparja. Cragg je tudi odličen risar. Na razstavi Tony Cragg. Skulptura: Duša in telo (do 6. novembra) je na ogled 21 kipov in 21 risb iz zadnjih dveh desetletij.