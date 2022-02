Umetniki in kurator ruskega pavilijona so se odpovedali Beneškemu bienalu

Organizatorji letošnjega 59. Beneškega bienala so objavili odločitev umetnikov in kuratorja, ki so pripravljali že napovedano predstavitev Rusije v tamkajšnjem nacionalnem paviljonu. Nastopu so se odpovedali.

Odločitev je odjeknila v mednarodnem prostoru. Kot poroča AFP, je razlog njihove odločitve kajpak vojna. Kiril Savčenkov, Aleksandra Suhareva in kurator Raimundas Malašauskas so »odstopili s svojih funkcij in s tem odpovedali sodelovanje na 59. mednarodni umetniški razstavi«, ki bo potekala od 23. aprila do 27. novembra, so sporočili organizatorji iz Benetk.

V Rusiji rojeni Savčenkov je v objavi na Instagramu zapisal: »Ničesar več ni povedati, ni prostora za umetnost, ko civilisti umirajo pod ognjem raket, ko se državljani Ukrajine skrivajo v zakloniščih, ko ruske protestnike utišajo.«

Kurator, ki se je še v sovjetskih časih rodil v Litvi, pa je mdr. zapisal: »Ne morem nadaljevati s projektom v času ruske vojaške invazije in bombardiranja Ukrajine. Ta vojna je politično in emotivno neznosna.«

Organizatorji izrazili podporo

Organizatorji bienala so kuratorju in umetnikom izrazili popolno solidarnost za, kot so zapisali, pogumno dejanje. Kot so dodali, bienale ostaja kraj, kjer se ljudje srečujejo v umetnosti in kulturi in kjer se obsoja vse, ki uporabljajo nasilje za preprečevanje dialoga in miru.

Umetnika in kurator so sicer pripravljali projekt z naslovom 914, zamišljen kot prizorišče s koreografijo gest, ki bi izpostavljala kompleksnost časa (naslov je obujal letnico vzpostavitve ruskega paviljona 1914), telesa, predmetnosti in tehnologije. Vzbujalo bi motiv prehajanja stanj, prehajanja med preteklostjo in prihodnostjo, mrtvim in živim ali dnevom in nočjo.

Rusija bo torej letos ostala brez napovedane predstavitve na najprestižnejši likovni prireditvi. Do odprtja bienala je le malo časa, ruski organizatorji so že objavili, da bo ostal paviljon zaprt.