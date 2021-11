Umetnost v vsakdanu

Tudi danes ni nič drugače, le da današnji vsakdan ponuja širšo paleto možnosti, kam po navdih. Tokrat ga je peterica mednarodno priznanih slovenskih umetnikov črpala v življenju prostopašnih krav.

Prostopašne krave s kmetije Na Kalu v Idrijskih Krnicah na dan prehodijo približno kar tri kilometre. Njihov dan je sestavljen iz prehranjevanja s travo, prežvekovanja, počivanja in spanja. Prosta paša vpliva tudi na počutje krav, trdi skupina britanskih znanstvenikov v svoji študiji. Hkrati so take krave tudi samostojnejše, živahnejše in vitalnejše. Vsekakor pa so bolj pristne in bolj svobodne.

Pet slovenskih umetnikov je sprejelo izziv, ki so jim ga postavili pri Ljubljanskih mlekarnah, da iz kravje hoje naredijo umetnost. Izbrali so pet krav mumetnic – Lisko, Šipko, Boro, Sivo in Droho – in jih opremili s posebno ovratnico, ki jim sledi z GPS-sistemom. Ta je omogočal, da so sledili natančni mikrolokaciji krave na pašniku, iz česar so nastali vzorci poti. Od te točke naprej pa je začela nastajati mumetnost.

Kaj pa mumetnost sploh je

To je umetniška interpretacija vseh lepot proste paše krav in vseh dobrot pristnega mleka, ki medtem nastaja. Vzorci kravjih poti so bili navdih za umetnike Aljo Horvat, Natana Eskuja, Nenada Cizla, Mitjo Ficko in Vido Igličar, ki so kravjo mumetnost interpretirali po svoje, z vso umetniško svobodo, ki jim pritiče.

Kaj je uspelo umetnikom narediti, si lahko pogledate na razstavi Mumetnost, ki bo na ogled od 8. novembra do 6. decembra 2021 v galeriji EX Arte na Židovski ulici v Ljubljani, od 12. novembra pa tudi na www.mumetnost.si. Paša za oči. Vstop je prost.

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne