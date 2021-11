Umrl je Janez Mesesnel

Včeraj je v starosti 90. let umrl Janez Mesesnel, umetnostni zgodovinar, ki je deloval kot novinar, muzealec in kritik, avtor več kot 2000 objavljenih zapisov, so sporočili njegovi sorodniki.

Leta 1958 se je zaposlil v ČP Delo in zatem več desetletij spremljal likovne dogodke, objavljal pa tudi v drugih slovenskih, hrvaških in srbskih časopisnih hišah ter še kje.

Dve leti je sodeloval s TV Ljubljana in vodil snemalne ekipe na teren. Za nekaj kratkih filmov je napisal scenarij ali sinopsis (Johann Martin Kremerschmidt, Domača in umetna obrt, Barve v prosekturi – Jože Tisnikar, Kamnita kraška ljudska plastika, Hoja za soncem – slovenski impresionisti).

Za svoje delo je leta 1967 prejel Tomšičevo nagrado, najvišje slovensko časnikarsko priznanje, leta 1982 pa Župančičevo nagrado Mesta Ljubljane. Njegova bibliografija šteje preko 2000 del. Leta 1967 je postal direktor Mestnega muzeja v Ljubljani, kjer je direktoroval 13 let, nato pa je deloval kot muzejski svetnik. Upokojil se je leta 1995.

V zadnjem obdobju je bil znan tudi kot sodno zaprisežen cenilec za področje umetnosti in kot avtor izjemno številnih ekspertiz. Žal tudi tistih, ki so odmevale v okviru različnih finančnih in ponarejevalskih afer ter obveljale za sporne. Ministrstvo za pravosodje ga je leta 2017 kot cenilca razrešilo.