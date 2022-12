Umrl švicarski umetnik Franz Gertsch

Umrl je švicarski slikar in grafik Franz Gertsch, ki je veljal za enega najbolj pomembnih sodobnih umetnikov v Švici. Star je bil 92 let. Najbolj znan je bil po slikah velikega formata, na katerih je prikazal ameriško rock pevko Patti Smith, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz muzeja, ki nosi njegovo ime.

»Dne 21. decembra 2022 je mirno v starosti 92 let umrl naš umetnik Franz Gertsch,« je muzej zapisal na svoji spletni strani.

Gertsch se je rodil 8. marca 1930 v kantonu Bern, kjer se je tudi izobraževal na umetniški šoli. Najprej je zaslovel s svojimi slikami otrok, ki se igrajo na plaži, ki so nastale po tem, ko je odpotoval v Camargue v južni Franciji na festival Sintov in Romov.

Njegova serija del o rock ikoni Patti Smith v poznih 70. letih prejšnjega stoletja je samo še utrdila njegovo mesto v sodobni umetniški zavesti, potem ko je leta 1972 dosegel mednarodni preboj s svojim delom Medici na razstavi sodobne umetnosti documenta 5 v nemškem Kasslu.

Sredi 80. let je za nekaj časa prenehal slikati in se posvetil velikim lesorezom, ki jih je ustvaril po navdihu narave. Po njegovi samostojni razstavi leta 1999 na Beneškem bienalu so leta 2002 v Burgdorfu v Švici odprli muzej Franz Gertsch.

Gertsch je svoje slike snoval na fotografijah, projiciranih na platno.

Leta 2017, ko je muzej Jenisch v švicarskem mestu Vevey posvetil razstavo njegovemu delu, je njegova slika Luciano II v Londonu dosegla več kot tri milijone dolarjev. Avkcijska hiša Sotheby's ga je takrat označila za"umetnika, ki je posodobil virtuozne tehnične veščine starih mojstrov in jih uporabil v sodobnem boemskem kontekstu meglene lepote in svetlobnih učinkov bliskavice".

Leta 2015 je Gertsch dovolil švicarski televiziji, da ga posname med ustvarjanjem lesoreza. »Mislil sem, da sem zelo nervozna in nepotrpežljiva oseba - težko sem potrpežljiv - a ko imam v roki ščetko ali krtačo, me prevzame tišina,« je povedal med delom.