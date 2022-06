Umrla je Marlenka Stupica

V 94 letu starosti je umrla slikarka in ilustratorka Marlenka Stupica, so sporočili z založbe Mladinska knjiga, s katero je sodelovala več kot 50 let. Ilustrirala ali opremila je več kot 100 otroških slikanic in knjig, ki soustvarjajo otroštva mnogih generacij.

Marlenka Stupica je leta 1950 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, nato pa svoje ustvarjanje posvetila ilustraciji ter močno doprinesla k njeni uveljavitvi in prepoznavnosti tako v slovenskem prostoru kot širše. Med najprepoznajvenše knjige, ki jih je ilustrirala ali opremila, sodijo Sneguljčica, Trnuljčica, Rdeča kapica, Moj dežnik je lahko balon, Pika Nogavička, Ostržek, Krojaček Hlaček, Grdi raček in druge, pa tudi antologija Drevo pravljic, ki je kot izbor brezčasnih pravljic in pesmi z njenimi podobami izšla pri Mladinski knjigi (Marlenka stupica je ob tem sodelovala tudi z revijama Ciciban in Cicido).

Njeno vrhunsko ustvarjanje ji je prineslo številne nagrade doma in v tujini, med drugim nekaj Levstikovih nagrad, uvrstitev na mednarodno častno listo IBBY, nagrado Prešernovega sklada in leta 2013 veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo, leta 2019 pa tudi Župančičevo nagrado za življenjsko delo.