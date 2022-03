V Narodni galeriji razstava pridobitev iz zadnjega desetletja

V Narodni galeriji bodo danes odprli razstavo Nove pridobitve 2011–2021. V tem obdobju je galerija pridobila skoraj 3700 umetnin. Na razstavi bo predstavljenih več kot 150 umetnin, ki časovno segajo od sredine 17. stoletja pa vse do leta 2017. Med drugim bodo na ogled Almanachov Krošnjar ter sliki Fortunata Berganta Ptičar in Prestar.

Kot so zapisali v Narodni galeriji, razstava razkriva »likovne bisere, pomembne pridobitve, izjemne dopolnitve in drobce v mozaiku slovenske likovne umetnosti«. Na ogled bodo dela, ki so v zadnjem desetletju obogatila galerijske zbirke – slikarsko, kiparsko, fotografsko zbirko ter zbirko del na papirju. V tem obdobju je galerija pridobila skoraj 3700 umetnin, največ del na papirju, sledijo slike in kipi, na novo je bila oblikovana fotografska zbirka s skoraj 500 enotami.

V zadnjem desetletju so okrepili zaupanje darovalcev, čemur, kot piše v sporočilu za javnost, med drugim botrujejo gostovanja Narodne galerije, denimo z deli impresionistov v pariškem muzeju Petit Palais in na praških Hradčanih kot tudi državno odlikovanje zlati red za zasluge, ki so ga prejeli ob stoletnici delovanja.

Med največje pridobitve sodijo donacija del Zorana Mušiča, ki jih je galeriji zaupala njegova nečakinja Vanda Mušič, dela kiparja Frančiška Smerduja, ki jih je podarila njegova hči Mojca Smerdu, ter obsežen izbor risb in slik, ki jih je galeriji poklonila umetnica Metka Krašovec. Dragoceni sta tudi darili dveh podjetij, veliko pa je bilo tudi posamičnih daril, »kar kaže na zavest darovalcev o pomenu naše dediščine in širino duha«, so zapisali v Narodni galeriji.

Med novostmi zadnjega desetletja so tudi umetnine, ki so si jih že dolgo prizadevali dobiti. Najbolj je odmevalo odkritje več desetletij pogrešanih slik Fortunata Berganta Ptičar in Prestar, ki so ju pridobili po nekajmesečnih pogajanjih, pa Almanachov Krošnjar iz 17. stoletja, pripravljalna risba za alpsko panoramo z velikega Kleka Marka Pernharta, avtoportret Zorana Mušiča in portret njegove žene Ide ter slika Elde Piščanec, so našteli v galeriji.

Kot so dodali, so nekatere umetnine že uvrstili v stalno zbirko ali pa so jih predstavili na samostojnih razstavah. Tokratna občasna razstava, ki bo na ogled do 29. maja, jih zdaj, skupaj z nekaterimi doslej nerazstavljenimi deli, povezuje na enem mestu.