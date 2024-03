Vatikan presenetil z izbiro umetnika

V Vatikanu so se prvič odločili­ za sodelovanje na Beneškem bienalu­ leta 2013, takrat je bil njihov izbor del zelo konservativen. Letos bo povsem drugače, saj so povabili k sodelovanju ­Maurizia Cattelana, ki se je v svojem opusu neredko ponorčeval iz Rimskokatoliške cerkve, poleg tega bo papež Frančišek prvi papež, ki si bo ogledal bienale. Novica se zdi kar senzacionalna, res pa bo Cattelan zgolj eden od avtorjev oziroma predvsem koordinator instalacije. Razstava Z mojimi očmi (With My Eyes) bo obsegala sintezo različnih del, tokratni vatikanski paviljon v Benetkah bo umeščen v beneški ženski zapor Giudecca.