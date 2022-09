Včasih mora glavno besedo imeti umetnost

V nadaljevanju preberite:

Drugačno življenje je možno – ampak kako? se sprašuje letošnja edicija festivala umetnosti, tehnologije in družbe Ars Electronica v Linzu, ki bo med 7. in 11. septembrom. Odgovore iščejo v sklopu teme Dobrodošli na planetu B, s tezo, da planeta B res ni in da rešitev podnebne krize ni v begu na druge konce vesolja, temveč v spremembah prav tu, kjer smo.

Imamo okvirne podatke o tem, kakšen bo naš planet, če ne ukrepamo – od prvih opozoril medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) je minilo že trideset let – je v nagovoru zapisal umetniški vodja Ars Electronice Gerfried Stocker. A kakšen bo svet, ko bomo ukrepe uvedli, kakšne tehnologije moramo za to razviti ter kakšne gospodarske, družbene in demokratične spremembe jih bodo pospremile?

Med sodelujočimi bodo tudi slovenski umetniki Robertina Šebjanič s projektom Echinoidea Future – Adriatic Sensing, Doroteja Dolinšek z delom TerraPort, Maja Smrekar v sodelovanju z Jonasom Jørgensnom iz Danske s projektom !brute_force – Soft Resilience ter Zoran Srdić Janežič s projektom Biobot: AI ARThropods. V okviru programa Campus, kjer se bo predstavilo več kot dvajset umetniških univerz z vsega sveta, pa bo gostovala akademija umetnosti novogoriške univerze.