Velika manifestacija kreativnosti

»Ne poskušam na novo napisati umetnostne zgodovine, nedvom­no pa bi jo rad nekoliko korigiral. In predvsem povzročil polemične razprave,« je ob odprtju Beneškega bienala dejal njegov kurator Adriano Pedrosa, prvi Južnoameričan na tej funkciji. V ospredju so teme tujstva, migracij, na podlagi spola, spolne usmerjenosti ter etnične ali rasne pripadnosti spregledani in marginalizirani avtorji ter različni vidiki (post)kolonializma. Sliši se precej klišejsko, toda največja likovna oziroma vizualna manifestacija je presenetljivo afirmativna, vitalna in prav po južnoameriško pisana.