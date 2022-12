Vzpon mlade generacije

V nadaljevanju preberite:

Lani je po podatkih sejma Art Basel prodaja del starih mojstrov upadla kar za šestdeset odstotkov, letos so starejša dela, torej iz obdobja pred impresionizmom, predstavljala zgolj štiri odstotke prodaje. Trend upadanja je torej stalnica, gre pa za preplet različnih dejavnikov. Nedvomno je eden od faktorjev tudi pomanjkanje pomembnih del, muzeji in galerije se redko odločijo za prodajo najbolj prestižnih kosov, enako velja za zasebne zbiratelje. Trg se je segmentiral oziroma razdelil na dve skrajni polovici: na eni so dela, ki dosegajo izredno visoke, tudi astronomske zneske, na drugi pa potencialni kupci sorazmerno nezanimivih umetnin manj renomiranih avtorjev. Tradicionalni meščanski sloj, ki je cenil tudi klasično ikonografijo, vključno z mitološkimi in religioznimi temami, se, kot kaže, poslavlja, nove generacije pa v tem ne vidijo posebnega presežka.