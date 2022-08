Mednarodni festival sodobne fotografije

Kot napovedujejo organizatorji, bo Kranj do 25. septembra odprta galerija sodobne fotografije in osrednji prostor za povezovanje lokalne skupnosti ter domačih in mednarodnih fotografov z vseh koncev sveta.

Različne fotografske razstave bodo na ogled na številnih prizoriščih v starem mestnem jedru Kranja, kjer se bodo zvrstili tudi spremljevalni dogodki in delavnica o sodobnih praksah v dokumentarni fotografiji. Razstave bodo spremljali številni pogovori s fotografi.

Kranj Foto Fest je na letošnjem mednarodnem javnem razpisu na temo Dom - prostor prehoda prejel 305 prijav iz več kot 70 držav. Sedemčlanska žirija je nagradila 21 projektov. Poleg zmagovalca, maroškega dokumentarnega fotografa M'hammeda Kilita, je izbrala fotografa s posebno omembo Allana Salasa iz Kostarike ter 19 finalistov, ki sodelujejo na skupinskih razstavah na različnih lokacijah v Kranju.

Med vrhunci festivala bo tudi razstava 18 slovenskih fotografov, ki so jih povabili, da razmislijo, kaj jim pomeni dom in kako to lahko pokažejo skozi fotografijo. Samostojno razstavo bo imel nagrajenec pregleda portfolijev lanske edicije festivala, mladi slovenski fotograf Lin Gerkman s serijo Die and Become Something. Prav tako samostojno razstavo, vendar v Ljubljani, pod naslovom Nočem biti gej v takšni Ukrajini bo imela Nizozemka Ilvy Njiokiktjien.

Kot je povedala direktorica in soustanoviteljica festivala Kranj Foto Fest Fernanda Prado Verčič, so festival ustanovili z željo, da razstavijo, promovirajo, podpirajo in razvijajo dela slovenskih in mednarodnih fotografskih umetnikov ter zgradijo močno in trajno platformo za sodobno fotografijo. Z združevanjem tako mladih kot že uveljavljenih umetnikov iz vsega sveta želijo Kranj spremeniti v spodbudno stičišče sodobne fotografije v tem delu Evrope.

Kot je prepričan kranjski župan Matjaž Rakovec, je Kranj kot zibelka slovenske fotografije zaradi znamenitega meščana, prvega slovenskega fotografa Janeza Puharja, pravo mesto za poklon kakovostni fotografiji.

"Z veseljem sodelujemo s festivalom, ki naše lepo mesto fotografsko obarva, mu poveča kulturni utrip in s tem privabi veliko domačih ter tujih obiskovalcev,"je izpostavil Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki je soorganizator festivala. Glavni organizator je zavod za vizualno umetnost Photo Dialogue.

Glede na ocene je lani festival zabeležil okoli 6000 ogledov, letos pa jih pričakujejo še precej več. Festival je namreč v enem letu močno zrasel."Brez sodelovanja vseh deležnikov, od lokalne skupnosti do podpornikov, ne bi šlo,"je izpostavila predsednica organizacijskega odbora Barbara Čeferin, ki si želi, da bi festival postal tradicionalen, saj je to edini tovrstni festival v državi.