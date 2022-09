Zapolnitev desetletja zevajoče vrzeli

V nadaljevanju preberite:

Center ilustracije, v snovanje katerega so bili vključeni izbrani ilustratorji ter predstavniki prostorov, galerij in organizacij, ki sestavljajo programski odbor, za zdaj obstaja predvsem kot splet­no vozlišče, kjer je prvič na enem mestu predstavljen kurirani nabor slovenskih ustvarjalcev, prostorov, organizacij in producentov s področja ilustracije (v katalogu domačih ilustratorjev in ilustratork je trenutno predstavljenih petdeset avtorjev, prek javnih razpisov ga bodo letno dopolnjevali), v javni prostor se bo sprva pomaknil z izobraževanji, okroglimi mizami in delavnicami, sčasoma pa najverjetneje zavzel tudi stalni fizični prostor v prestolnici.