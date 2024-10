V Kranju podrli propadajočo vilo, kjer so se zbirali odvisniki

Mestna občina Kranj (MOK) je začela urejati še eno degradirano območje. Te dni so bagri »napadli« propadajočo vilo tik ob glavnem avtobusnem postajališču, kjer je bil pred desetletji vrtec, zadnja desetletja pa so se v njem množično zbirali odvisniki od alkohola in prepovedanih drog.

MOK je že spomladi odkupila 2959 kvadratnih metrov veliko zemljišče med Bleiweisovim parkom in avtobusno postajo, na katerem je stala tudi propadajoča vila, v kateri je bil nekoč vrtec. Od ministrstva za kulturo so nato prejeli soglasje za odstranitev objekta, kar zdaj tudi uresničujejo. Vile pravzaprav ni več.

Območje med Avtobusno postajo Kranj in zdravstvenim domom je bilo več desetletij degradirano. Letos je Mestna občina Kranj (MOK) tam uredila največji park v mestu (površina znaša 7500 kvadratnih metrov), odkupila pa je še zemljišča proti avtobusni postaji, na katerih je stala propadajoča vila.

Nakup in odstranitev težka pol milijona evrov

Stavba je bila zgrajena leta 1930. Med vojno jo je zasedel nemški okupator, po vojni pa je v njej deloval Vrtec Tuga Vidmarja – Dom igre in dela, ki je bil prvi vrtec v Kranju in okolici. Ustanovili so ga leta 1947. Vrtec se je moral izseliti iz objekta, ker je bila stavba z denacionalizacijo vrnjena lastnikom. »Verjamem, da nekdanji vrtec, ki ne obratuje že približno 30 let, sproža veliko lepih spominov tistim, ki so se tam učili prve besede, naredili prve korake in sklepali prva prijateljstva, a v zadnjih desetletjih je bila zgodba povsem drugačna. Veseli me, da bo ta prostor po dolgih letih znova priložnost za začetek nečesa lepega,« je dejal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Rušenje propadajoče vile se je začelo 2. oktobra. FOTO: MOK

Po letih degradacije zemljišča in objekta ter več neuspešnih poizkusih ureditve stanja je vilo in zemljišče nato kupilo podjetje Arriva, a jo je pustilo v propadajočem stanju.

Letošnjo pomlad je lastnica zemljišč in propadajoče stavbe postala MOK. Vrednost celotnega odkupa na podlagi izvedene cenitve je bila približno 365.000 evrov z že upoštevanim davkom na promet nepremičnin, stroški odstranitve objekta z drugimi spremljajočimi stroški (projektiranje, nadzor) pa znašajo približno 110.000 evrov.

Kot je dejal še župan, degradirano območje med avtobusno postajo in zdravstvenim domom zdaj v celoti izginja.

Na MOK smo poslali tudi vprašanja o prihodnjih javnih načrtih za to območje. Odgovore še čakamo.