Aplikacija, ki spreminja in olajša način potovanja

Nova aplikacija urbana, ki poenostavlja potovanje z javnim potniškim prometom in tudi parkiranje v prestolnici, je bila očitno med uporabniki dobro sprejeta. Od konca junija, ko je zaživela, si jo je do zdaj naložilo že okoli 40.000 uporabnikov. Na LPP pravijo, da imajo v sistemu registriranih okoli 600.000 »fizičnih kartic« urbana, izdanih pa jih je več kot milijon. In ko bo aplikacija zaživela tudi za integrirani javni potniški promet (IJPP), se bo to število gotovo še povečalo. Kaj vse omogoča aplikacija, kako so jo razvijali in kdaj bo omogočala tudi plačilo storitev v mestu s plačilnimi karticami, smo se pogovarjali z direktorjem družbe Margento R&D Žigo Schmidtom.