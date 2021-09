Apneničarji morajo odstraniti mulj z državne zemlje

V nadaljevanju preberite:



Po našem razkritju, da Industrija apna Kresnice (IAK) na državnem zemljišču kopiči ogromne količine industrijskega blata in prav s te parcele občasno v reko spušča industrijsko vodo, pomešano z muljem, se je vendarle zganila okoljska inšpekcija. Onesnaževalci zraka, zemlje in reke imajo tako do 27. oktobra čas za odstranitev mulja. Vodstvo litijske občine od družbe IAK zahteva pripravo ekološkega sanacijskega programa. Zaradi odlaganja mulja na državni parceli številka 1073/1 v katastrski občini Kresnice so nedavno opravili inšpekcijski nadzor družbe IAK. Inšpektorji so zahtevali, da ogromne kupe industrijskega blata odstranijo v skladu z mnenjem direkcije za vode (DRSV). Inšpekcijski postopek še ni zaključen, zoper vodstvo družbe IAK pa bo uveden postopek o prekršku, so pojasnili na inšpektoratu ministrstva za okolje in prostor.