Digitalizacija Ljubljane po meri meščanov

V nadaljevanju preberite:

Kartico urbana pozna in jo tudi uporablja 80 odstotkov anketiranih, 90 odstotkov vprašanih pozna WiFreeLjubljana (brezplačni 60-minutni dostop do spleta), a ga uporablja le dobra petina. Servis Pobude meščanov pozna 60 odstotkov vprašanih, uporablja ga le četrtina. Si pa anketirani želijo več možnosti za elektronsko poslovanje in dostopnost po načelu »vse na enem mestu«. To je nekaj rezultatov lani spomladi opravljene raziskave med meščani, ki je bila podlaga za pripravo strategije digitalnega razvoja Ljubljane za obdobje 2023–2027.