Direkcija bi za gradnjo mostov odkupovala zemljišča

V nadaljevanju preberite:

Most v Stranjah čez Kamniško Bistrico v kamniški občini, ki ga je lansko neurje tako poškodovalo, da so ga morali odstraniti in začeli graditi novega, bo predvidoma odprt prihodnje leto. Novogradnja obeh mostov čez to reko na Viru pri Domžalah in v Beričevem v občini Dol pri Ljubljani pa naj bi se začela prihodnje leto. Na direkciji za infrastrukturo (DRSI) pravijo, da bo treba pred začetkom gradnje pridobiti nekaj zemljišč. Na direkciji za vode (DRSV), ki je lastnica oziroma upravljavka vodnih in priobalnih zemljišč, pa pravijo, da ni tako.