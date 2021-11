V Ljubljani testiranje doma in maske iz blaga za prvo triado

V želji po hitrem testiranju otrok in mladostnikov, obveščanju staršev in odhodu v karanteno bo Mestna občina Ljubljana skupaj z Zdravstvenim domom Ljubljana v Stožicah organizirala posebno PCR točko za vse učence in dijake ljubljanskih osnovnih in srednjih šol, ki bodo imeli v šoli pozitivne hitre HAG teste. Tako tudi ne bo prihajalo mešanja z odraslimi na PCR točki na Metelkovi. V ljubljanskih osnovnih šolah bodo po besedah vodje aktiva ravnateljev Marjana Gorupa spoštovali sicer strog ukrep, župan Zoran Janković pa je na enoten predlog vseh 47 ravnateljic in ravnateljev, ter po pozitivnem mnenju tako ministra za zdravje Janeza Poklukarja kot direktorja NIJZ Milana Kreka in ministrice za izobraževanje Simone Kustec slednjo pozval, naj vladi predlaga tako spremembo odloka, da bi se otroci v prvi triadi lahko trikrat tedensko testirali doma in da bi lahko uporabljali maske iz blaga.

Tako Gorup kot Janković zaupata staršem in računata na njihovo odgovornost, da bolnih otrok ne bodo pošiljali v šolo in da ne bodo podpisovali lažnih potrdil. Ravnatelj je še napovedal, da učenci, ki se ne bodo testirali, po odloku ne morejo k pouku. V šolah bodo zagotovili varne prostore, kjer bodo počakali na starše.

V Ljubljani zaupajo staršem šolarjev. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Otroci so najbolj ranljiva skupina, ki prejema različne informacije: od staršev, v šoli, na omrežjih in od vlade, zato so upravičeno lahko zmedeni. V MOL so v izjavi ob uvedbi samotestiranja v šolah zapisali, da je njihovo osnovno stališče in vodilo, da je potrebno otroke zaščititi, četudi jih bodo morda nekateri starši izpostavili. Staršem sporočajo, da razumejo pomisleke nekaterih med njimi, vendar so zaradi izredno slabega epidemiološkega položaja dolžni storiti vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo pri obvladovanju epidemije.

Marjan Gorup je tudi povedal, da so pritiski v različnih okoljih različni: v središču mesta jih je manj, v okolici pa več. Nekatera združenja staršev že tudi grozijo s kazenskimi ovadbami. Zoran Janković pa starše prosi, da ne pritiskajo na ravnatelje in učitelje, ki morajo vladni odlok spoštovati. Na občini sicer iščejo rešitve, kako odloke izpolnjevati.